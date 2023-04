Suisse: Il n’y a presque plus de jumeaux qui naissent de la fécondation in vitro

Pour comprendre, il faut remonter à la votation sur la loi sur la procréation médicalement assistée, que le peuple avait acceptée en juin 2016 et qui est entrée en vigueur en 2018. L’ancienne loi «limitait à trois le nombre d’embryons pouvant être développés» lors de l’opération et ceux-ci «devaient être implantés immédiatement dans le corps de la femme», rappelait le Conseil fédéral. La nouvelle loi permettait de développer non plus trois mais douze embryons et permettait au médecin d’en sélectionner et de n’en implanter qu’un seul, tandis que les autres étaient conservés pour une éventuelle nouvelle tentative ultérieure. Le procédé a permis de «réduire le nombre de grossesses multiples et diminuer les risques pour la santé de la mère et de l’enfant».