Aquatis à Lausanne - «Il n’y a rien de plus doux que le poil du ventre d’une mygale»

«À la fin du cours, les gens ne veulent plus repartir. Certains me téléphonent même deux jours plus tard en me disant qu’ils veulent adopter une araignée à la maison», se félicite Michel Ansermet. Le directeur d’Aquatis est de plus en plus sollicité pour ces cours de désensibilisation aux mygales et serpents, dont le but est de faire découvrir ces espèces malaimées aux gens, afin que ces derniers les protègent plutôt que de les tuer.

Tous les derniers samedis du mois, pendant quatre heures, il apprivoise les peureux et tente d’apaiser les phobiques, en déconstruisant les idées préconçues qui rôdent autour de ces petites bêtes. «On trouve plus de 150 araignées dans 1m², tout espace confondu. Elles font partie de notre quotidien, mais on les tue très facilement, que ce soit en les écrasant ou en dégainant l’aspirateur», déplore Michel Ansermet, en rappelant que beaucoup d’espèces d’arachnides ou de reptiles sont en voie de disparition.

Premier contact

Samedi dernier, parmi la dizaine de participants, on trouve peu de phobiques, mais tous redoutent de toucher, voire même de poser les yeux sur un serpent ou une araignée. Elyo, adolescent, a les mains moites rien qu’à l’idée de penser à cette dernière, aussi petite soit-elle. «J’ai failli faire un accident quand j’en ai vue une dans ma voiture», raconte une autre participante.

Grégoire, père de famille, se souvient d’une mauvaise expérience lorsqu’il était gamin : «Un jour, j’ai dû en porter un serpent, j’ai carrément arrêté de respirer! Depuis, j’en ai une peur bleue!», lâche-t-il, alors qu’un frisson lui parcourt le corps. «On a peur parce qu’on ne connaît pas, reprend le directeur de l’aquarium-vivarium de Lausanne. Mais je vous promets qu’il n’y a rien de plus doux que le poil du ventre d’une mygale.»

De la mue au vivant

Après avoir présenté des clichés de bestioles aux participants pour les rassurer, Michel Ansermet place plusieurs mues de mygales sur la table. Les corps se retirent. Certains visages se décomposent. Tout le monde est troublé. Elyo a la tête dans les mains: «Je suis sûr qu’elle va se mettre à bouger, j’ai trop peur!» Le jeune garçon n’a encore rien vu. Sophie et sa grande sœur Choupinette, deux tégénaires – espèce que l’on rencontre dans nos maisons – font leur entrée dans la pièce. Prostré dans un coin de la salle, l’adolescent ne peut envisager de la regarder.

«Vous avez peur qu’elle ne vous saute dessus, mais dites-vous bien que si elle tombe, elle meurt», rassure Michel Ansermet. Quelques sanglots s’échappent de la salle, au moment où, depuis le mur, Fabienne* fait reculer l’araignée sur un carton, à l’aide d’une boîte transparente. «Il faut toujours avoir ces deux outils sous la main. Ainsi, vous ne perdez pas de temps et ne perdez pas l’araignée de vue», explique l’enseignant. La plupart des membres du groupe s’étonnent de leur dépassement.

Les plus redoutés

Après de trois heures de cours, les animaux les plus redoutés font leur entrée. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Grégoire mettra peu de temps avant de caresser le python royal et les couleuvres des blés, et de les prendre dans ses bras. Pareil pour Chloé* avec la mygale: «C’est vrai qu’elle est douce!», s’exclame la jeune fille, qui redoutait pourtant la présence d’arachnides.

Guidés par la voix et les gestes de Michel Ansermet, tous les participants repartiront en ayant au moins touché la bestiole. D’autres auront même de la peine à s’en séparer. «Je n’aurais jamais imaginé réussir à le faire», confie Margot, python royal à la main. L’adolescente n’aurait pas non plus imaginé vouloir le ramener à la maison.

Des mygales en Suisse «Les trois petits points que vous découvrez sur votre peau au réveil, ce ne sont pas des araignées, mais des acariens de nuit. Pour éviter de se faire piquer, il faudrait changer très régulièrement ses draps de lit, conseille celui pour qui les petites bêtes n’ont plus de secret. Et ne croyez pas que vous pouvez avaler des araignées quand vous dormez, ni qu’elles peuvent pondre des œufs sous votre peau. C’est faux!» En revanche, il existe bel et bien des mygales en Suisse. Celles-ci mesurent entre 5 et 7 millimètres.

La coccinelle, la plus toxique «Dans le monde, il existe 3500 espèces différentes de serpents, dont environ 600 sont venimeuses. On connait environ 46’000 araignées différentes, mais l’on estime qu’il en existe 120’000, informe le directeur d’Aquatis. En Suisse, la coccinelle est l’animal le plus toxique, car elle a le venin le plus fort. Mais, il faudrait en avaler une centaine pour risquer quelque chose.»