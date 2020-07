Laura Smet

«Il n’y aura jamais de paix possible avec Laeticia»

Réagissant à l’interview donnée par Laeticia Hallyday à «Paris Match», Laura Smet a mis les choses au clair et assuré qu’elle n’avait pas pu dire au revoir à son père.

Laeticia Hallyday et Laura Smet le jour des obsèques de Johnny, le 9 décembre 2017.

Si un accord a été trouvé entre les deux femmes concernant l’héritage de Johnny Hallyday, les relations entre Laeticia et Laura sont toujours tendues. Un jour avant la publication d’une interview de la veuve du rockeur dans «Paris Match» , sa fille aînée a pris la parole sur RTL pour «rétablir certaines vérités».

«Il n’y aura jamais de paix possible avec Laeticia à partir du moment où elle a franchi la ligne qui est de nous empêcher de dire au revoir à notre père. J’étais avec ma mère (ndlr: l’actrice Nathalie Baye) ce jour-là. On a attendu quatre heures dans le salon parce que je savais que c’était imminent», a-t-elle confié.

L’actrice de 36 ans a tout de même déclaré qu’elle était très contente qu’il y ait eu un accord entre elle et la veuve de son père: «Je vais devenir maman. J’ai envie d’être sereine. Je n’ai pas envie de me bagarrer plus longtemps que ça (…) Je n’ai pas du tout envie de passer ma vie à m’occuper de cette histoire qui est quand même sordide, mais je ne peux pas laisser passer certaines choses.»