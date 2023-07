Neuchâtel: Il n’y aura ni festival ni 1er Août à La Chaux-de-Fonds 

Les ravages de la tempête de lundi empêchent de célébrer la fête nationale et d’organiser les spectacles de La Plage des Six Pompes en toute sécurité. Tout a été annulé.

Cette année, le public ne pourra pas assister aux spectacles dans les rues et sur les places de La Chaux-de-Fonds. © La Plage des Six Pompes / laplage.ch

La décision, difficile, est tombée mercredi en fin de journée: pour des questions de sécurité, il n’y aura ni festivités du 1er Août ni festival de La Plage des Six Pompes cette année à La Chaux-de-Fonds (NE). Deux jours après la tempête qui s’est abattue sur la ville, nombre de bâtiments et de structures sont encore trop instables pour que ces manifestations se déroulent sereinement.

Le risque d’accident reste élevé et la sécurisation des éléments qui représentent un danger pour la population nécessite beaucoup de temps et des moyens, écrivent les autorités locales dans un communiqué. L’échéance de la Fête nationale, dont la célébration était prévue le 31 juillet, soit à peine une semaine après la tempête, était trop courte. Idem pour le festival des arts de rue, qui avait déjà annoncé mardi l’annulation du premier week-end de la manifestation. Mais la suite, prévue la semaine prochaine, n’a pas pu être maintenue non plus.

La Ville réitère son appel à la prudence et demande à la population d’éviter tout déplacement inutile, tant en ville qu’en forêt. Jusqu’à présent, ces mesures ont permis d’éviter d’avoir à déplorer de nouveaux accidents. «L'ampleur des dégâts auxquels la Ville est confrontée oblige tout un chacun à repenser durant plusieurs

jours, voire semaines, sa façon de vivre ainsi que ses activités», notent les autorités.

«Le pire scénario»

Pour les responsables de La Plage des Six Pompes, cette annulation, à deux jours de l’ouverture de la manifestation est un coup d’assommoir. «C’est le pire des scénarios, commente Hugues Houmard, le directeur. Tous les fonds ont été engagés mais nous ne percevrons aucune des recettes provenant des stands de boissons et de nourriture», indique-t-il. Heureusement, les 54 compagnies qui devaient se produire dans les rues de La Chaux-de-Fonds ont pu être averties à temps et elles n’ont pas fait le déplacement pour rien. «Mais pour elles, c’est aussi une perte sèche», note Hugues Houmard, qui rappelle que les artistes sont payés «au chapeau» qui circule parmi le public.

Il est évidemment encore trop tôt pour connaître l’impact qu’aura cette annulation sur l’avenir du festival. «Nous allons laisser passer l’été et aller discuter avec nos partenaires», poursuit le directeur. Qui souligne qu’il y a aujourd’hui d’autres priorités et urgences: «Toute la ville a été impactée, nous ne sommes pas les seuls concernés. Des gens et des entreprises ont subi l’événement de plein fouet. Le soutien doit d’abord aller vers eux. Il sera temps pour nous, plus tard, de réfléchir à notre propre situation», conclut Hugues Houmard.

