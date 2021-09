Session - Il n’y aura pas de cours de langue à l’école de recrues

Les jeunes soldats n’auront pas de cours de langues lors de leur formation Tamedia

Essayé pas pu. Les jeunes ne pourront pas profiter de leur école de recrues pour mieux maîtriser une autre langue nationale. Le Conseil des États a rejeté tacitement une proposition en ce sens du sénateur Charles Juillard (Centre/JU). Il demandait que l’armée puisse proposer des échanges linguistiques et des cours de langues durant la formation des jeunes Suisses sous les drapeaux. Et valide ces cours via un certificat à la fin de l’école de recrues par exemple. L’intérêt pour l’armée aurait pu être ainsi relancé, selon lui.

Le Conseil s’y est opposé. «En tant que citoyenne d’un canton multilingue, votre proposition me tient à cœur», a lancé pourtant la ministre de la Défense, Viola Amherd. «Mais parler sa propre langue et être compris par les autres, c’est le principe qui est appliqué à l’armée et qui fonctionne bien», a-t-elle expliqué.

Selon elle, les différentes écoles de recrues sont réparties dans tout le pays et les soldats ne sont déjà aujourd’hui pas forcément formés dans leur région d’origine et dans leur langue maternelle. De plus, la plupart des écoles comportent des compagnies, voire des sections mixtes (bilingues ou trilingues) et si un jeune veut faire son armée dans une autre langue, ses souhaits seront pris en compte autant que possible, a assuré la ministre.

Cours actuels trop chargés

En outre, l’armée ne peut pas prendre en charge cette formation supplémentaire. Les contenus enseignés sont déjà nombreux et il serait très difficile d’introduire en plus des cours de langue, a expliqué la Valaisanne. Par ailleurs, la durée de l’instruction de base ne permettrait pas non plus d’enseigner une langue étrangère au niveau requis pour l’armée. Elle a rappelé que l’armée livrait déjà dans une attestation de formation et de compétences les connaissances linguistiques acquises durant le service.

Charles Juillard s’est dit insatisfait de la réponse du Conseil fédéral. Il a estimé que des solutions seraient faciles à mettre en place. «Pourquoi ne pas demander aux enseignants en cours de répétition de prodiguer ces cours par exemple», a-t-il interrogé. «Je demande donc à ce que le gouvernement réfléchisse encore une fois à ma proposition».