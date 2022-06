Valais : Il n’y aura pas de rassemblement de motards à Anzère

La fusillade dans un bar genevois, puis les affrontements entre bandes durant un procès à Berne, ont mené les autorités locales à revoir leur position sur la tenue de l’Alpes Biker Show, qui était prévu en août.

L’événement aurait dû être festif: les organisateurs de la première édition de l’Alpes Biker Show prévoyaient trois jours d’exposition et d’animations, du 26 au 28 août, au coeur de la station valaisanne d’Anzère. La commune avait délivré les autorisations nécessaires en mars mais elle vient de faire machine arrière et a décidé d’interdire la manifestation, rapporte RhôneFM. Le président de la commune d’Ayent indique ne pas vouloir prendre le risque de voir Anzère se transformer en ring de boxe. La fusillade qui a éclaté fin mai à Genève, sur fond de rivalité entre Hells Angels et Bandidos, ainsi que les affrontements qui ont émaillé quelques jours plus tard le procès de 22 bikers impliqués dans une rixe ont pesé sur cette décision.