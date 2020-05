Hockey sur glace

Il n’y aura pas de relégué en National League

Les dirigeants de Ligue nationale ont dessiné les contours de la prochaine saison lors d’une assemblée extraordinaire à Berne.

Huitièmes de finale

Une autre décision est tombée. La saison prochaine, dix équipes seront qualifiées pour les play-off et ce tant en National League qu’en Swiss League. Comme cela se fait déjà en Allemagne, Finlande, Suède ou République tchèque, les six premiers de la saison régulière seront automatiquement qualifiés pour les quarts de finale. Les équipes classées entre la septième et la dixième place se disputeront les deux derniers strapontins dans une série en «Best of 3» (7e vs 10e, 8e vs 9e). Les vainqueurs se mêleront à la lutte pour le titre.