Grisons : Il n’y aura pas de WEF à Davos en 2021

Le WEF, qui avait initialement reporté à l’été son édition 2021 à Davos, l’a finalement annulée en raison de l’épidémie de coronavirus, comme il l’explique dans une lettre à l’industrie hôtelière.

Le prochain Forum économique mondial (WEF) aura lieu à Davos (GR) au plus tôt en 2022 en raison de l’épidémie de coronavirus. La manifestation qui devait avoir lieu en janvier prochain dans la station grisonne avait déjà été reportée à l’été.

Le WEF avait informé à la fin du mois d’août que le forum 2021 ne se tiendrait pas à Davos du 26 au 29 janvier en raison de la crise du coronavirus. Le début de l’été avait été mentionné comme date alternative possible.

Hôteliers surpris

«Nous avons été quelque peu surpris par cette lettre», a déclaré Tamara Henderson à l’agence de presse Keystone-ATS. «Nous nous sentons mis à l’écart et nous voulons plus de clarté à l’avenir». Le secteur hôtelier se concentre désormais sur l’édition 2022.

On ne sait pas encore où et si le WEF aura lieu l’été prochain. Les organisateurs du forum ont indiqué que les détails seraient annoncés dès que la santé et la sécurité des participants pourront être garanties.