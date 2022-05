Guerre en Ukraine : «Il n’y aura pas d’eau jusqu’à la fin de la guerre»

À Lyssytchansk, des Ukrainiens manquent de nourriture et d’eau. Ils doivent désormais se ravitailler à une source polluée.

Un filet d’eau qui sort d’un tuyau au milieu des arbres: pour les habitants de Lyssytchansk, dans l’est de l’Ukraine , cette source naturelle est aujourd’hui une planche de salut. Artem Tcheroukha s’accroupit et écoute les obus siffler au-dessus de lui entre les positions russes et ukrainiennes, tout en remplissant d’eau des bouteilles en plastique.

«Ça peut taper n’importe où»

«Dégâts irréparables»

Plusieurs générations d’habitants du nord de Lyssytchansk sont venues remplir leurs bouteilles à cette source cachée: jadis lors de la Seconde Guerre mondiale, puis au plus fort du conflit avec les séparatistes du Donbass soutenus par Moscou en 2014, et à nouveau aujourd’hui.

L’eau qui en coule est pourtant passée dans une terre imprégnée de produits chimiques, dans cette région parmi les plus polluées d’Europe de l’Est. Un ravin proche de la source est plein de déchets toxiques bouillonnants qui s’écoulent depuis l’une des nombreuses usines de la ville. «On doit faire bouillir l’eau», explique en tout et pour tout Volodymyr Ivanov.

Manque de nourriture

En temps de guerre, même la plus basique des tâches – faire bouillir de l’eau – devient périlleuse. Tcheroukha fait bouillir la sienne sur une gazinière, car le réseau de gaz fonctionne encore. Une coupure l’obligerait à faire du feu dans la cour de son immeuble. «Mais les gens ont trop peur de faire ça. Quelqu’un pourrait te voir et te tirer dessus pour ça. Impossible de savoir comment les gens vont réagir à l’heure actuelle», lance-t-il.

Il y a aussi le manque de nourriture. «Nous n’avons pratiquement plus rien», déclare-t-il, ajoutant que les dernières livraisons d’aide humanitaire remontent au début de la semaine dernière. «Mes enfants sont petits et ils courent toujours en rigolant et souriant. C’est bien de rigoler. Mais c’est parce qu’ils ne comprennent pas» ce qui se passe, dit ce père de famille de sept enfants, qui dit avoir encore assez de nourriture pour tenir deux ou trois jours. «Même si je décide de rationner et nourrir mes enfants une seule fois par jour, on en aura que pour trois jours», dit-il. «Comment dire à ses enfants qu’il n’y a rien à manger?»