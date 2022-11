Irlande du Nord : Il n’y aura pas d’élections anticipées en décembre

Le gouvernement britannique a renoncé vendredi à sa menace de convoquer des élections anticipées en Irlande du Nord, en plein blocage politique en raison du statut post-Brexit. Londres avait donné aux partis politiques jusqu’au 28 octobre pour s’entendre et former un nouvel exécutif. Mais les unionistes, attachés à l’ancrage de la province au sein du Royaume-Uni, sont restés inflexibles, comme ils le sont depuis leur départ du gouvernement local en février.

Obligation légale

Londres conserve une obligation légale d’organiser des élections mais les délais impartis pour l’instant permettent qu’elles n’aient lieu qu’en janvier, donnant plus de temps pour tenter de sortir de l’impasse autour du protocole nord-irlandais. Le gouvernement britannique veut le renégocier en profondeur et a commencé à légiférer pour cela. Mais Bruxelles refuse et n’accepte que des aménagements, menaçant d’une guerre commerciale. En attendant, Londres gère les affaires courantes en Irlande du Nord mais de nombreux dossiers sont gelés, en pleine crise économique et sociale liée à l’envolée des prix.