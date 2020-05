Genève

Il n’y aura pas d’examens de maturité cette année

Le Département de l’instruction publique a décidé d’annuler les écrits pour les élèves du Collège et de l’Ecole de culture générale. Les diplômes seront délivrés selon les résultats obtenus au premier semestre.

«Ce ne sont pas les vacances»

La magistrate a expliqué qu’il n’était pas possible de maintenir les sessions d’examen ordinaires dans les conditions actuelles. Elle a souligné que les semaines sans école en présentiel avaient introduit des inégalités entre les élèves. De plus, a-t-elle indiqué, au vu de la crise sanitaire, «faire se déplacer 2400 jeunes n’est pas envisageable et il n’est pas possible d’échelonner la tenue des épreuves».