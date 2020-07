il y a 1h

Carouge (GE)

«Il n’y aura pas d’expulsions de locataires cet été»

Les habitants de la Cité Léopard, qui doit être démolie à terme, se mobilisent afin de ne pas être délogés avant d’avoir trouvé de nouveaux appartements.

de Maria Pineiro

La Cité Léopard Quelques dizaines d’habitants se sont réunis dans la cour des immeubles. mpo

Réunion de crise lundi soir à la Cité Léopard, à Carouge (GE). Et pour cause, certains habitants de ce vieil ensemble d’immeubles ouvriers voués à la démolition, craignent de se faire expulser à la fin du mois. A moyen terme, tous les locataires devront vider les lieux afin de faire place à de nouveaux bâtiments. La situation n’est pas récente, puisque des projets sont en cours d’élaboration depuis des années, mais elle est complexe, car les cas ne sont pas identiques. Des résiliations de bail ont déjà été notifiées pour le 31 juillet. Le temps presse. Surtout, les locataires sont inquiets et désespèrent de décrocher un nouveau logement avec leurs revenus souvent faibles. «Ce qui me fait peur, c’est que je cherche, mais je ne trouve rien. Je crains de me retrouver à la rue en hiver», a témoigné Manuel, juste avant l’assemblée qui a réuni quelques dizaines de personnes dans la cour. A côté de lui, José abonde: «J’ai un nouvel appartement, mais il m’a fallu deux à trois ans de recherches.»

Comme lui, ses camarades d’infortune ont raconté les démarches sans cesse répétées: visiter des appartements, envoyer des dossiers, suivre les demandes et puis se voir refuser des logements. La plupart ont fait part de la pression qu’ils ressentent de la part de la régie et du propriétaire qui, selon eux, multiplient les courriers comminatoires. Ils ont également partagé leurs difficultés à faire face à des démarches administratives à répétition et au manque d’interlocuteurs bienveillants.

Autorités préoccupées

Présents lors de cette assemblée, la maire de Carouge, Stéphanie Lammar et l’avocat de l’Asloca Maurice Utz se sont employés à remettre les choses à plat. «La situation nous préoccupe, car nous avons eu vent de propositions de relogement inadéquates et de courriers pour fixer des états de sortie qui n’ont pas lieu d’être. Il y a manifestement un manque de coordination entre les différents intervenants», a confié l’élue qui a indiqué aux habitants que la situation était suivie par les autorités communales. «Nous avons rencontré les propriétaires et avons un accord: il n’y aura pas d’expulsions durant l’été», a-t-elle assuré. A l’automne, un groupe de travail constitué des autorités municipales, de la SUVA, propriétaire, de la régie et de plusieurs fondations immobilières de droit public se réunira afin d’examiner les dossiers de manière individuelle, a annoncé Stéphanie Lammar, tout insistant sur le fait que reloger les habitants est de la responsabilité du propriétaire et non de la commune.

Me Maurice Utz a rappelé que l’Asloca soutenait une vingtaine de personnes dans leurs démarches. L’avocat a mis les points sur les i. «Il y a peu de chances que les résiliations de bail soient annulées, mais contester permet de gagner jusqu’à deux ans de répit.» Par ailleurs, l’homme de loi a confirmé que les autorisations de démolir et de construire n’avaient pas encore été délivrées. Pour ce qui est des aspects plus politiques, le député Alberto Velasco, membre du comité, a annoncé que l’Association de défense des locataires pouvait insister auprès des autorités cantonales sur l’importance de reloger les habitants.