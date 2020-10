Le canton de Berne l’a communiqué dimanche: « Vu l’évolution actuelle de la pandémie et consécutivement aux restrictions imposées aux rassemblements, la signalisation passe au rouge à partir de lundi 19 octobre 2020. Cela signifie qu’il n’est plus possible pour l’heure d’organiser dans le canton de grandes manifestations comptant plus de 1000 personnes. »