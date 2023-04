Lausanne: Il n’y aura plus de cases postales à Saint-François

C’est définitif, et les clients en ont été avisés. En pleine ville de Lausanne, l’office de poste de Saint-François n’aura plus de cases postales. Celles du 1er étage disparaitront dès octobre prochain et celles du rez-de-chaussée leur emboîteront le pas un mois plus tard. Actuellement, 20% des 2850 cases sont occupées, rapporte «24heures». Les clients pourront compter sur de nouvelles à la gare.