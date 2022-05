Hockey sur glace: Il n’y aura plus de matches en direct sur la RTS

Coup dur pour la SSR

«Nous avons pour objectif d’augmenter durablement la visibilité de la National League et, avec Léman Bleu et Teleticino, nous avons désormais deux partenaires supplémentaires à nos côtés, qui feront progresser notre expansion dans leur région», explique Matthias Krieb, directeur de MySports, via un communiqué. «Pour les fans de hockey en Suisse romande et au Tessin, ce partenariat annonce un plus grand nombre de matches de hockey sur glace disponibles gratuitement, ainsi que davantage de temps forts, d’actualités et d’informations concernant les clubs et les joueurs régionaux à la TV, en ligne et via l’app. Nous sommes impatients de démarrer la nouvelle saison avec nos partenaires dans tout le pays, qui mettront l’accent sur le hockey sur glace et réaliseront avec nous des programmes innovants, professionnels et divertissants sur la National League.»