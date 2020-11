Choc à la Toussaint«Il n’y avait plus rien: ni plaque ni urnes»

Freddy Höhener peine à fermer l’oeil depuis plus d’une semaine. A la Toussaint, il s’est rendu au cimetière de St. Margrethen pour aller voir la tombe de ses parents où reposent leurs urnes. «Avec ma femme, nous voulions leur rendre visite et déposer des fleurs», raconte le lecteur alémanique de 69 ans. Or en arrivant au mur où se trouvent les urnes, il a subi un choc: «Il n’y avait plus rien: ni la plaque en pierre qui recouvre le compartiment, ni les deux urnes.»