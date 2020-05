Russie

«Il n’y avait quasi aucune chance que je survive à ce choc»

Une jeune motarde russe s’en est miraculeusement sortie après avoir été victime d’un impressionnant accident à 190 km/h.

Les images montrent la jeune femme atterrir violemment sur la route et reprendre lentement ses esprits, aidée par des témoins visiblement très surpris qu’elle ait survécu à un tel accident. «Tout mon corps me fait mal. S’il vous plaît, ambulance», balbutie Angelina. «Calmez-vous. Respirez. N’enlevez rien. Gardez votre casque. Ne bougez pas, restez comme vous êtes», lui conseille quelqu’un. Par miracle, la motarde n’a souffert que de bleus et d’éraflures, et n’a subi aucune fracture.