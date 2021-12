Réalité virtuelle : «Il n’y avait vraiment pas de quoi déloger Zoom ou Teams»

L’ambitieuse start-up Spatial abandonne sa plateforme collaborative pour entreprise. Elle s’est réorientée sur les NFT avec un site web comme porte d’accès.

Officiellement, cela n’a rien à avoir avec la concurrence de Meta (ex-Facebook) et son service Horizon Workrooms . Reste que la start-up Spatial vient d’opérer un virement remarqué en laissant tomber ses outils professionnels de collaboration en réalité augmentée et virtuelle. «En fin de compte, il n’y avait vraiment pas de quoi déloger Zoom ou Teams pour la plupart des tâches», a confié au site Protocol Jacob Loewenstein, directeur commercial de Spatial.

Casques en mal d’adoption

Contre ses prévisions, la société a vu son utilisation via le web dépasser celle faite avec les casques, même auprès de la clientèle d’entreprise. «En 2020, 60% de nos utilisateurs étaient en réalité virtuelle. En 2021, 80% de nos utilisateurs sont [sur] le web et le mobile», a relevé son responsable commercial. Les ventes de casques de réalité virtuelle n’ont du reste pas décollé comme espéré durant la pandémie.

Forte de ces enseignements, Spatial vise désormais le grand public et les NFT, ces jetons non fongibles attestant de la propriété d’un bien numérique. Et comme porte d’accès privilégiée, la start-up mise sur le navigateur avec son nouveau site promu comme un moyen de démarrer rapidement une expérience de type métavers. Les visiteurs peuvent créer directement depuis leur navigateur leurs propres espaces événementiels alimentés par des avatars et des galeries d’objets NFT.