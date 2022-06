Lausanne: Il obtient réparation après avoir été malmené par les sécus du CHUV

«On m’a dit que j’aurais pu obtenir beaucoup plus, mais ça ne m’intéresse pas. Je voulais juste qu’on me rende justice.» Rachid* a un air satisfait en racontant la conclusion de cette affaire: «Tout le monde s’est excusé. Je n’en voulais pas plus, c’est bon, je lâche l’affaire. Je ne veux pas de problèmes et je ne veux pas en causer aux autres.»

Pourtant, l’épisode qu’il raconte avoir vécu début juin l’a passablement marqué. Pressé au moment de quitter le CHUV, il dit s’être trompé de chemin et avoir fini dans une zone nécessitant un badge pour sortir. C’est là qu’il raconte s’être heurté à des agents de sécurité qui, le voyant courir, l’ont retenu; dans sa hâte, il a protesté avec véhémence, et c’est alors qu’ils l’auraient frappé, puis l’auraient forcé à effacer la vidéo dans laquelle on voyait l’agression. Il s’est ensuite retrouvé dans la rue, de nuit, sans son sac ni moyen de rentrer chez lui, sonné et choqué.

Un versement, «la preuve que je n’ai rien fait de mal»

Après avoir d’abord maintenu que les agents de sécurité n’avaient fait que leur travail, le CHUV a finalement ouvert la discussion avec Rachid. «Nous avons rencontré le patient la semaine passée et avons pu discuter longuement de ce qui s’est passé et lui exprimer nos regrets, indique l’Hôpital universitaire vaudois. Cette situation a pu être ainsi réglée ensemble, d’un commun accord.» Effectivement, ce dernier a effectué un versement de 1825 francs au patient lésé, à titre de dédommagement pour ses effets personnels perdus, ainsi que pour payer son taxi et ses frais d’avocat.