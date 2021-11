Football : Il offre une montre à 2500 francs à un fan

En marge du match contre Burnley ce week-end, un supporter de Newcastle a reçu un cadeau inattendu d’Allan Saint-Maximin, la star de son club.

Michael Urwin est reparti de St James’s Park avec une Tag Heuer Aquaracer évaluée à 2500 francs. Twitter @michaelurwin14

Hormis la vente de leur club, scellée il y a tout juste un mois et demi, les supporters de Newcastle ont peu de raisons de vibrer en ce moment. Allan Saint-Maximin en est une. L’ailier français constitue l’une des rares satisfactions au sein d’une équipe à la dérive cette saison (lanterne rouge de Premier League en 12 journées). Hors des terrains, il a également gagné l’affection des fans par sa personnalité enjouée et sa générosité. Et ce n’est pas sa dernière action qui risque de faire chuter sa cote de popularité.

Ce week-end, avant la réception de Burnley en Premier League, Saint-Maximin a tout simplement offert une montre de luxe à un supporter. Ce dernier, un certain Michael Urwin, est âgé de 55 ans et assiste aux matches de son club de cœur depuis une trentaine d’années. Il a pris l’habitude d’attendre les joueurs dans le parking de St James’s Park, dans l’espoir de récolter une photo ou un autographe. Samedi, il a obtenu bien mieux.

Michael Urwin a croisé Saint-Maximin et la star lui a remis une boîte contenant une Tag Heuer Aquaracer, un modèle évalué aux alentours de 2500 francs. Opération orchestrée ou sincère geste de générosité? Quoi qu’i l en soit, l edit supporter est reparti comblé. «Je me rends à St James’s Park depuis près de 30 ans et je n’ai jamais été aussi heureux», a-t-il réagi sur Twitter.

L’homme est revenu sur cette incroyable scène auprès du Sun: «Allan était assis dans sa voiture, puis il s’est soudainement approché et a dit: “Ceci est pour toi”. Je pensais qu'il désignait mon plus jeune fils, mais il a dit: “Non, c'est pour toi”, et m'a donné la montre emballée. C’était complètement aléatoire et inattendu. J’étais absolument abasourdi et totalement sous le choc. Je le suis toujours. Je pouvais à peine dire merci. Je n’arrivais pas à y croire. J’étais simplement à court de mots et j’ai demandé à mon fils aîné de nous prendre en photo, mais nous tremblions tous les deux.»

Michael Urwin confie avoir eu du mal à se concentrer sur le match, par la suite. «J’étais vraiment nerveux d'entrer dans le stade avec. Je vérifiais constamment derrière moi et je me demandais s’il fallait la ramener dans la voiture.»

«Elle est tellement sentimentale à mes yeux car elle vient d’un héros et je vais la garder pour la transmettre à mes enfants.» Michael Urwin, supporter de Newcastle, à propos de la montre offerte par Allan Saint-Maximin

Il a finalement pu ramener la montre chez lui et la conserve depuis comme une relique. «Pour moi, elle n’a pas de prix, indique-t-il au Sun. Elle est tellement sentimentale à mes yeux car elle vient d’un héros et je vais la garder pour la transmettre à mes enfants.» Avant de conclure: «Je veux juste dire merci beaucoup à Allan - et lui demander pourquoi il m'a choisi! Tout le monde m’a demandé si je le connaissais mais je ne l’ai jamais rencontré auparavant. Il m’a choisi parmi la foule et je ne le remercierai jamais assez.»