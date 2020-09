«Je vous écris parce que j’ai une demande un peu spéciale.» C’est ainsi que commence l’e-mail que nos collègues de «20 Minuten» ont récemment reçu de la part d’un Alémanique de 64 ans. Daniel Grob, écrivain par passion, est inconsolable. Début septembre, le sexagénaire a oublié dans le train son sac à dos, contenant notamment le manuscrit de son prochain roman, intitulé «Der Polizist» (le policier). Le convoi reliait Bienne (BE) à Constance (All). Ce n’est qu’en arrivant à l’hôtel qu’il s’est rendu compte de son étourderie.

Jusqu’alors, ses recherches auprès des CFF et du bureau des objets trouvés à Constance sont restées infructueuses. Il espère désormais que les lecteurs de «20 Minuten» et de «20 minutes» pourront l’aider à retrouver son petit calepin vert foncé. Toute personne pensant pouvoir l’aider peut le contacter via e-mail à info@schreibmobil.ch.