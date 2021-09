États-Unis : Il oublie son masque, sa prof l’humilie devant toute la classe

Un enfant de 9 ans qui s’était levé pour aller boire un peu d’eau a omis de mettre son masque. Pour le punir, son enseignante le lui a scotché sur le visage.

«Elle l’a tiré devant la classe et devant tous les élèves», s’indigne la mère du jeune garçon. L’enseignante aurait ajouté une seconde couche de scotch allant du front de l’élève jusqu’à son nez. Son masque toujours collé sur le visage, le garçon s’est rendu au secrétariat pour récupérer des devoirs qu’il avait oubliés à la maison. Inquiète de voir l’écolier dans cet état, l’administratrice a alerté la directrice. Celle-ci s’est rendue dans la classe de l’enfant et a constaté qu’un autre élève avait subi le même sort que son camarade.

«Il pleurait. On l’a humilié»

L’enfant aurait confié à sa maman que cette enseignante n’en était pas à son coup d’essai et qu’elle avait déjà infligé cette punition à au moins cinq autres camarades. Cynthia craint désormais que son enfant ne se remette pas de cet incident. «J’ai peur pour mon fils. Je me demande quel genre d’effet cela va avoir sur lui à long terme, le fait que toute la classe rigolait. Il était très touché. Il pleurait. On l’a humilié», confie-t-elle.