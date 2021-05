Bâle - Il ouvre sa braguette en fixant une mère et sa petite fille

C’est le cauchemar de chaque parent: mercredi soir, un homme est monté à bord d’un tram bâlois de la ligne 8 avant de s’installer juste à côté d’une petite fille et de la toucher. La mère de la fillette l’a alors immédiatement sommé d’arrêter. Mais le passager ne s’est pas laissé impressionner: il a ouvert sa braguette tout en fixant la mère et son enfant. La maman s’est alors mise à crier avant de descendre au prochain arrêt et d’alerter les forces de l’ordre.