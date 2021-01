Coronavirus en France : Il ouvre son restaurant, la police repart bredouille

Pour protester contre les mesures du gouvernement, un restaurateur de Nice a exceptionnellement accueilli des clients mercredi. Les forces de l’ordre n’ont pas réussi fermer l’établissement.

L’atmosphère est électrique en France, alors que tout le pays est suspendu aux décisions du gouvernement: un troisième confinement va-t-il être mis en place? Tandis que l’annonce tarde à tomber, la frustration et la colère montent chez les citoyens. Selon un sondage commandé par BFM TV, un peu plus de la moitié des Français (52%) sont désormais défavorables à un nouveau confinement national strict. Et les appels à la désobéissance civile se multiplient. Exemple mercredi, à Nice.