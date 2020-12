Marivaldo Francisco Da Silva n’a pas caché ses émotions lorsqu’il a appris qu’il était le supporter de l’année. AFP

Le nom de Marivaldo Francisco da Silva ne vous dit probablement pas grand-chose. Mais ce fan de football brésilien a été récompensé jeudi soir du prix des Supporters de la FIFA 2020, lors de la même soirée qui a couronné en vrac Lewandowski, Bronze, Neuer ou Klopp.

Ce supporter du Sport Club do Recife a reçu ce prix symbolique parce qu’il marche à chaque fois 64 kilomètres pour aller voir son équipe jouer. Une distance qu’il parcourt en 11 heures. «C’est une affaire personnelle, racontait-il sur le site de la FIFA. J’aime bien faire comme ça et je me sens bien. Beaucoup de monde pense que j’ai fait une promesse ou quelque chose dans le genre, mais ce n’est pas le cas. Je le fais naturellement. Je pars de chez moi le matin et j’arrive ici le soir. (…) Les gens disent que je suis fou, mais je le fais par plaisir et je ne ressens aucune fatigue».

Jeudi soir, sa réaction lors de l’annonce de son prix aux FIFA Awards l’a laissé sans voix. «Je n’ai pas tout de suite entendu que j’avais gagné en raison de l’excitation, mais quand j’ai entendu Ruud Gullit dire mon nom… Mon nom! J’ai été submergé par les émotions. J’ai pleuré, j’étais tellement heureux!, a expliqué le Brésilien sur le site de la FIFA. Je ne réalise toujours pas que j’ai gagné, est-ce que je rêve?»

Un ange gardien au stade

Marivaldo Francisco da Silva a expliqué qu’il habitait à trois heures du stade auparavant, mais qu’il a ensuite déménagé, tout en continuant à aller voir son équipe. «Je prenais le bus, mais j’ai perdu mon job en 2016. Je n’avais plus l’argent pour payer le trajet. Du coup, j’ai commencé en 2017 à marcher pour aller voir les matches de Recife. Avec un sac et un manteau de pluie ou une casquette. Ainsi que de l’eau et des biscuits. «Je n’ai pas l’argent pour payer le billet de match, mais Dieu a toujours trouvé une solution, a-t-il ajouté. Il y a toujours eu une sorte d’ange gardien qui m’a offert l’entrée. Je n’ai pas de mot pour exprimer la générosité des gens.»