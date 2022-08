Valais: Il parle de fromage et atteint le million de followers sur les réseaux

Les chiffres donnent le tournis. Les vidéos de l’affineur valaisan Claude Luisier parlent de fromages au lait cru et dépassent les millions de vues sur TikTok. Le soixantenaire compte 948’000 abonnés sur cette plateforme mais aussi 109’000 sur Instagram, 134’000 sur Youtube et 6500 sur Facebook, rapporte le Blick. Des statistiques qui font de lui un des influenceurs les plus en vue de Suisse romande. Une constatation qui le surprend lui-même. «Je racontais surtout des histoires à mes enfants quand ils étaient petits», avoue-t-il. Sa voix calme et apaisante n’est pas étrangère à son succès.

Son apparence non plus. Claude Luisier avoue au Blick miser sur un côté «grand-papa»: «Je crois véritablement que c’est ça qui fonctionne: je suis complètement à contre-courant de ce qu’on trouve sur TikTok.» Pour la suite, ce «préretraité» souhaite voyager en Europe et partager encore des vidéos sur sa passion. «Les produits fermiers, au lait cru, sont de plus en plus rares… Il faut trouver la bonne filière. Pour moi, dès qu’un fromage est pasteurisé ou thermisé, c’est moins intéressant car moins vivant.»