Julien Courbet

Il parle des gestes barrières… puis serre une main

Le comportement de Julien Courbet dans «Capital» a choqué les téléspectateurs qui lui reprochent de donner le mauvais exemple.

C’est une geste plus que malvenu. Après la diffusion d’un reportage intitulé «Campings, hôtels, restos: ils ont trois mois pour sauver leur année» et dans lequel étaient abordées les contraintes liées aux gestes barrières dont le but est de limiter la transmission du nouveau coronavirus, Julien Courbet a serré la main d’une restauratrice, lui a parlé à moins d’1,5 m de distance et sans masque. De quoi choquer et irriter les téléspectateurs.