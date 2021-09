Genève : Il part à la poursuite de ses voleurs

Un client d’une terrasse détroussé a retrouvé ses pickpockets, les a pris en photo et a ainsi permis leur arrestation.

Le lésé s’est alors mis à la poursuite des deux individus qui se trouvaient derrière lui et les a rattrapés un peu plus loin, à la hauteur du passage de Terraillet, qui mène à l’Alhambra. S’il a pu récupérer son argent, il a néanmoins pris en photo les voleurs. Un cliché qu’il a ensuite transmis à une patrouille de la Brigade de sécurité publique et qui a permis à des agents de repérer les individus plu s tard, durant la s oirée, dans le quartier des Pâquis.

Montre dérobée il y a deux ans

Pris en filature, les deux suspects ont tenté par deux fois de s’en prendre à des clients d’un restaurant situé près de la gare, en vain, puis à des consommateurs attablés sur diverses terrasses des Pâquis. Les policiers ont finalement arrêté ces individus, alors qu’ils récupéraient leur véhicule dans le parking de la gare. Au poste, une somme de 500 francs et une montre de luxe signalée volée à Zurich en juin 2019 ont été retrouvées sur l’un, tandis que le second était en possession de 402 francs et 50 euros. Les suspects, des Français domiciliés en Alsace nés en 1959 et en 1968, ont nié toutes les infractions reprochées. Ils ont été mis à disposition du Ministère public.