Neuchâtel: Il partage des photos de son ex nue et finit en taule

Son sang n’a fait qu’un tour lorsqu’un individu de 24 ans a croisé son ex en compagnie d’un autre homme, fin 2022. Par messages, le vingtenaire a alors contraint la jeune femme de lui communiquer le nom de son accompagnant, la menaçant de diffuser sur les réseaux sociaux des photos d’elle dans le plus simple appareil.

Le prévenu ne s’est pas arrêté en si mauvais chemin. Il a finalement partagé à des tiers les clichés en question. Il a également écrit à son ex: «t’es morte» à plusieurs reprises et l’a traitée de «sale pute» en la harcelant au moyen d’une cinquantaine de messages.

L’homme, dont le casier judiciaire comportait déjà six inscriptions, passera par la case prison. Pour injures, utilisation abusive d’une installation de télécommunications et contrainte, il a été condamné par la justice neuchâteloise à 45 jours de privation de liberté. Une peine assortie de 10 jours-amendes à 30.- (soit 300.-) sans sursis et d’une contravention de 200.-. Le prévenu devra en outre s’acquitter de 450.- de frais de la cause.