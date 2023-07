Escroquerie à Bulle (FR): Il passait commande sans retenue sur le web au nom de ses voisins

Un homme de 24 ans utilisait depuis avril, les adresses de plusieurs habitants de son quartier pour faire ses achats en ligne et récupérer les paquets sans payer.

Image d’illustration. Police cantonale Fribourg

Depuis avril dernier, un habitant de Bulle (FR) a escroqué ses voisins en usurpant leur identité pour faire des commandes frauduleuses sur le web. La police cantonale fribourgeoise précise mercredi que le préjudice se monte à plusieurs milliers de francs.

Durant les mois de juin et juillet, plusieurs plaintes pénales ont été déposées auprès de la police pour des escroqueries à Bulle. Il ressortait des premières investigations que les lésés concernés habitaient tous dans le même quartier et que leurs identités et adresses ont été utilisées pour des commandes frauduleuses sur Internet.

Six plaintes déposées

La police indique avoir identifié et interpellé mardi l’auteur présumé de ces escroqueries. Il s’agit d’un habitant du même quartier, âgé de 24 ans. La perquisition effectuée à son domicile a permis de saisir et de confisquer de nombreux objets, notamment des appareils électroniques, du vin et des articles de sport. Auditionné, l’auteur présumé a avoué des commandes pour plusieurs milliers de francs.

Il ressort des investigations que l’intéressé a non seulement effectué des commandes en créant des faux comptes au nom de ses voisins, mais il a aussi rédigé une fausse procuration pour récupérer de la marchandise. Dans ce cas-là, il a tout simplement réussi à dérober le colis véritablement commandé par un tiers. A l’heure actuelle, six plaintes pénales ont été déposées auprès de la police cantonale. L’enquête se poursuit et l’auteur présumé sera dénoncé au Ministère public.

