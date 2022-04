France : Il passe à la télé et file tout droit en prison

La justice a pu remettre la main sur un homme dont elle avait perdu la trace grâce à l’œil affûté d’un gendarme qui regardait le journal télévisé de France 2.

Ni une ni deux, le gendarme a alerté le parquet de Roanne et l’individu en question a pu être interpellé en début de semaine, raconte «Le Progrès» . Le Croate de 58 ans avait été condamné en 2014 à trois ans de prison ferme pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans. À ce titre, le quinquagénaire doit figurer au Fijais, le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Il est ainsi tenu de fournir régulièrement son adresse à la justice, ce qu’il a manqué de faire entre juillet 2020 et avril 2021.

L’homme avait déjà failli à cette tâche à plusieurs reprises et avait été condamné en 2017 et 2019 pour ce manquement. Lors de son procès en comparution immédiate mercredi, l’ex-détenu a expliqué qu’il était en situation illégale en France et qu’il avait été renvoyé plusieurs fois en Croatie. «Je n’ai plus d’attache en Croatie, je ne parle pas la langue. Je voudrais juste qu’on me donne une seconde chance», a-t-il plaidé. Le quinquagénaire a été condamné à quatre mois de prison ferme pour récidive et envoyé directement en prison.