Canton du Jura : Il passera cinq ans de moins que prévu derrière les barreaux

Un dimanche de juillet 2020, le prévenu avait violé son ex et projeté de l’exécuter. Devinant le macabre dessein qui l’attendait, la victime avait réussi à faire croire à l’homme qu’ils allaient se rabibocher. Le coupable lui a alors montré un local où il avait disposé une bombonne de gaz et des cordes. Son plan, qu’il préparait depuis quatre jours, était de la tuer tout en se donnant la mort. Après avoir renoncé in extremis à son plan, l’homme avait éprouvé le besoin de parler et s’était confié à d’autres anciennes relations. Son ex-femme avait alors averti la police. L’amoureux possessif avait été reconnu coupable de tentative d’assassinat et de viol. Il avait été puni d’une peine privative de liberté de quatorze ans.