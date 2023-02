Montréal: Il fonce dans une garderie avec son bus, des enfants grièvement blessés

Montréal : Un bus percute une garderie, des enfants grièvement blessés

Au Canada, un autobus s’est encastré dans une structure d’accueil pour enfants près de Montréal. Le premier bilan fait état de huit blessés graves, adultes et enfants. Le chauffeur a été arrêté.

Un acte délibéré?

Certains témoins parlent d’un acte «délibéré». La mère d’un des enfants, Sarah Murphy, citée par «Le Journal de Montréal», raconte qu’après l’impact, «le chauffeur se serait déshabillé et aurait incité un parent présent sur les lieux à se battre». «C’est là où un parent l’a immobilisé en attente des policiers. Ils sont arrivés assez rapidement et l’ont sorti.» D’après le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, le conducteur a été placé en état d’arrestation et sera rapidement interrogé par les enquêteurs.