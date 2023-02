Thurgovie : Il percute une voiture, dévie sur le trottoir et renverse un piéton

Un homme a confondu accélérateur et frein devant un passage pour piétons. Une victime en est ressortie blessée.

Tout avait pourtant bien commencé, jeudi après-midi à Weinfelden (TG). Des piétons qui se manifestent devant un passage, une voiture qui freine et s’arrête pour les laisser traverser. Pourtant, juste derrière, un autre automobiliste arrivait. Sauf que lui, plutôt que de freiner à son tour, a mis les gaz pour une raison qui reste à expliquer, indique la police cantonale dans son communiqué.

Il a percuté l’arrière droit de la voiture qui était arrêtée et sa route ne s’est arrêtée que sur le trottoir où venaient d’arriver les piétons qui avaient traversé. Un d’eux, un homme de 49 ans, a été blessé et a dû être hospitalisé. Le conducteur de la voiture fautive, un homme de 67 ans, et la conductrice du premier véhicule, une femme de 64 ans, s’en sont sortis indemnes.