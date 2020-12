Canton du Valais : Il perd sa voiture et son permis à Riddes

Un jeune conducteur a été flashé à près de deux fois la vitesse autorisée sur l’A9 en direction de Martigny. Il encourt une forte amende et un retrait de permis de conduire pour au moins deux ans.

Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ et son véhicule séquestré. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public et le jeune conducteur sera également dénoncé au Service de la circulation et de la navigation.