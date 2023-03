Neymar perd un million d’euros et se marre

La vidéo devenue virale, la réaction du sportif, qui va devoir se faire opérer, a scandalisé de nombreux internautes. «Il n’a vraiment plus la valeur de l’argent», s’est insurgé l’un d’eux. «Si seulement j’avais cette somme, je pourrais prendre ma retraite et passer le reste de ma vie avec ma famille et mes amis dans mon village», a déploré un autre. «Un million, ce n’est rien pour lui», pouvait-on aussi lire. Rappelons en effet que Neymar gagne 3,675 millions d’euros par mois, faisant de lui l’un des trois footballeurs les mieux payés du championnat de France.