Cricket - Il pète un plomb et s’en prend au matériel

Il a tout d’abord perdu les pédales une première fois et a donné un grand coup de pied dans les souches (trois bâtons qui composent une partie du guichet). Bon, disons que cette scène n’est pas ultra-spectaculaire et qu’il a juste surréagi se sentant lésé sur une phase de jeu.

Un joli lancé de bâtons

En revanche, Shakib Al Hasan a été phénoménal plus tard dans le match (pour la petite histoire, une partie entre Mohammedan Sporting Club et Abahani Limited), alors que l’arbitre a décidé de suspendre la partie en raison de la pluie.

Il a dit en résumé: «Chers fans et followers, je m’excuse vraiment d’avoir perdu mon sang-froid et d’avoir perturbé le match pour tout le monde, en particulier ceux qui regardent à la maison. Un joueur expérimenté comme moi n’aurait pas dû réagir de cette manière, mais cela arrive malheureusement, parfois contre toute attente. Pour cette erreur humaine, je présente mes excuses aux équipes, à la direction, aux autorités du tournoi et au comité d’organisation. J’espère que je ne répéterai pas cela à l’avenir. Je vous remercie et vous aime tous.»