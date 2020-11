Un dramatique accident a coûté la vie à un garçon de 9 ans, mi-septembre, à Uster (ZH). Accompagné de deux amis, il avait grimpé sur une voile servant de pare-soleil avant que cette dernière cède. L’écolier était décédé deux jours plus tard à l’hôpital. Son meilleur ami, âgé de 11 ans, avait également subi de graves blessures. Il s’en est néanmoins sorti après avoir passé plus d’un mois dans le coma.

Interrogé ce lundi par «Blick», le papa du petit survivant témoigne. Son fils se trouve actuellement dans une clinique de réhabilitation à Affoltern am Albis (ZH). Il se déplace en chaise roulante et fait des signes de la main ou de la tête pour communiquer. Il n’est toujours pas capable de parler. «Il peut bouger la main. Il met le pouce vers le haut quand il va bien et vers le bas quand il ne va pas bien. J’espère qu’il pourra bientôt à nouveau parler. Et je pense qu’il pourra réapprendre à marcher. Il essaie sans cesse.» Son père explique qu’il fait tous les jours de la physiothérapie. «Il est fort. Il s’en sort très bien.»