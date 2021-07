Vaud - Il pigeonne son amoureuse et les acheteurs de chats

Fausses annonces et 9500 fr. en une semaine

Le même stratagème a été utilisé dans le canton de Neuchâtel. Entre le 10 et le 17 août 2020. Une femme de 38 ans a reçu sur son compte un montant de 9535 francs émanant de 22 virements effectués par des acheteurs floués. La Neuchâteloise envoyait ensuite l’argent via des sociétés de transfert à un certain «Adrian basé en Afrique». En tout, 19 plaintes pénales ont été enregistrées. Dans son ordonnance pénale du 10 mai, le procureur indique que la femme a participé à une escroquerie. Déjà condamnée pour des faits similaires en mars 2018, la trentenaire a écopé de trois mois de prison avec un sursis de trois ans pour complicité d’escroquerie et blanchiment d’argent. Et le sursis qui lui avait été octroyé dans l’affaire de 2018 a été prolongé d’un an. Elle devra également supporter les frais de la cause fixés à 3500 fr. Si et seulement si la situation financière de la prévenue indigente s’améliore un jour.