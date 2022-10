Bâle-Campagne : Il pille le compte de sa voisine morte pour assouvir son addiction au jeu

Un Italien de 45 ans, vivant depuis 2015 dans une commune de Bâle-Campagne, s’est retrouvé mardi sur le banc des accusés à Muttenz. Son histoire commence en décembre 2019, lorsque sa voisine décède d’une attaque cérébrale à l’âge de 54 ans. Il a alors profité de cette situation. Pendant des mois, il a volé son courrier, s’est introduit dans son appartement et a volé divers objets de valeur. Il s’est également procuré ses documents de banque électronique et un dépôt d’actions.

Il a ensuite joué l’argent ainsi détourné. Mardi, devant le juge, il a dû répondre d’escroquerie par métier, de vol, de violation de domicile, de falsification de documents et d’autres délits. Le préjudice total s’élève à un peu plus de 95’000 francs. Comme la défunte avait couché l’association de protection des animaux de Bâle sur son testament, l’organisation s’est portée partie civile.

Mesures de thérapie requises

Depuis deux ans déjà, l’homme est en traitement pour sa dépendance au jeu et rembourse ses dettes. Son comportement serait uniquement dû à sa dépendance au jeu. «Sinon, il n’aurait rien fait d’illégal», a expliqué une experte devant le tribunal. Le ministère public a alors renoncé à la demande d’expulsion de Suisse et a requis une peine de prison avec sursis de 24 mois. En outre, le prévenu devra suivre une thérapie ambulatoire au moins pendant la durée de la mise à l’épreuve de quatre ans.

En plus des six actes de défauts de biens, il devra payer plus de 74’000 francs en faveur de l’association de protection des animaux de Bâle et s’acquittera des frais de procédure et de justice pour un total de 25’000 francs.