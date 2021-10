Berne : Il pique des plants de beuh sur le balcon d’un privé

Un voleur a utilisé une échelle à coulisse pour s’emparer de plants de cannabis sur un balcon. Le propriétaire des herbes est maintenant à la recherche du propriétaire de l’échelle.

Après le boulot, un Bernois a vu une grande échelle appuyée contre le balcon du deuxième étage de son immeuble. Il habite lui-même au deuxième étage. «Est-ce vraiment mon balcon» se demande-t-il et vérifie. Oui, c’était bien son balcon et l’échelle a été utilisée pour voler ses plantes.

Trois de ses quatre plants de cannabis ont été volés. Le quatrième a été retrouvé au pied de l’échelle, probablement que le voleur a été surpris. Les plantes mesuraient environ un mètre et demi de haut. «Elles n’étaient pas encore tout à fait prêtes à être récoltées» avoue le propriétaire. Il ajoute que ce vol ne l’émeut pas plus que cela, car il a récemment arrêté de consommer de la marijuana. «Rien n’a été pris qui me manquera. C’était juste une belle décoration, dit-il. Les passants s’arrêtaient même pour regarder les plantes.»