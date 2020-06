Etats-Unis

Il plaide coupable de 13 assassinats pour échapper à la peine de mort

Joseph DeAngelo, «le tueur du Golden State» a commencé lundi à plaider «coupable» devant un tribunal de Sacramento. L'accusé avait terrorisé la Californie dans les années 1970 et 1980.

«Oui», «non», «coupable», «je reconnais les faits»: c'est d'une voix faible et chevrotante qu'il a répondu aux questions du juge, acceptant les termes de l'accord conclu avec la justice, qui vise notamment à éviter un procès long et coûteux (quelque 20 millions de dollars selon l'accusation). M. DeAngelo a commis cette série de crimes entre 1975 et 1986, violant une cinquantaine de femmes et tuant ou brutalisant plus d'une centaine de personnes au total.