Il pleut des gouttes de titane sur la plus brillante des exoplanètes

Un monde brûlant où des nuages métalliques font pleuvoir des gouttes de titane, qui agissent «comme un miroir»: la plus brillante des planètes jamais détectées en dehors de notre système solaire a dévoilé son visage aux astronomes, selon une étude publiée lundi. Cette étrange exoplanète, située à plus de 260 années-lumière de la Terre, réfléchit 80% de la lumière de son étoile hôte, selon les nouvelles observations du télescope spatial européen Cheops (CHaracterising ExOPlanet Satellite) .

Comme «dans une salle de bains après une douche chaude»

«C’était vraiment une énigme», selon Vivien Parmentier, chercheur à l’Observatoire de la Côte d’Azur et coauteur d’une étude publiée dans la revue «Astronomy and Astrophysics». Les chercheurs ont alors «considéré la formation de ces nuages de la même manière que la condensation se produit dans une salle de bains après une douche chaude», explique le chercheur dans un communiqué. Comme l’effet de l’eau très chaude dans une salle de bains, un courant brûlant de métal et de silicate – la matière dont est fait le verre – a sursaturé l’atmosphère de LTT9779b jusqu’à ce que des nuages métalliques se forment.

Un bouclier

Mais la planète réservait d’autres surprises. A ce jour, les seules exoplanètes connues à faire aussi rapidement le tour de leur étoile (en moins de 24 heures) sont soit des géantes gazeuses 10 fois plus grandes que la Terre, soit des planètes rocheuses deux fois plus petites qu’elle. Or LTT9779b fait environ cinq fois la taille de la Terre et se situe dans une zone que les astronomes appellent «désert des Neptune chauds», où des planètes de cette dimension «ne devraient pas exister», résume M. Parmentier.