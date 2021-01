Haute-Savoie (F) : Il pleut des pains de haschich dans leur jardin

Des habitants ont appelé la police après avoir retrouvé des blocs étrange sur leur propriété, mercredi soir, à Cran-Gevrier.

C’est vers 22h30, mercredi, que l’affaire a commencé. Un jeune homme, passager d’une voiture qui faisait l’objet d’un contrôle de police à Cran-Gevrier (F), s’est rué hors de l’habitacle un sac à la main, raconte «Le Dauphiné libéré». Quand il a enfin pu être stoppé, il avait sur lui un pain de résine de cannabis de 100 grammes et 1250 euros. Le jeune homme, âgé de 18 ans et déjà connu pour des affaires de stupéfiants, a affirmé que la drogue devait servir à sa consommation personnelle. Et que s’il y en avait autant, c’était parce qu’il est plus avantageux «d’acheter en gros».