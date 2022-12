Un pompier plonge dans le purin pour sauver une vache à Bévilard

Bévilard (BE) : Il plonge dans le purin pour sauver une vache portante

Vêtu d’une combi et équipé d’un masque respiratoire, un courageux sapeur a plongé dans la fosse…

Les pompiers de la ville de Bienne ont eu fort à faire vendredi pour sortir une vache portante tombée dans une fosse à purin à Bévilard (BE). Vêtu d’une combi et équipé d’un masque respiratoire, un courageux sapeur a plongé dans la fosse pour attacher un filin afin de tracter la pauvre bête.

Sortis d’affaire, le bovin et son sauveur ont dû être «dégreubés» au jet, comme on pourrait le dire en bon vaudois. En septembre, un cas similaire avait eu lieu à Mamishaus (BE), lorsqu’une vache portante était tombée dans une fosse. À peine libérée, elle avait donné naissance à son petit veau, qui avait été baptisé Kevin.