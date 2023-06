Canton de Neuchâtel: Il plume un service communautaire de l’Eglise en cinq mois

Un Portugais de 39 ans s’est copieusement servi dans les caisses de la Mission catholique portugaise en 2022. Entre mai et septembre de cette année-là, le Loclois, qui n’avait rien d’un saint, a grugé l’institution de plus de 55’000 francs. Il a été condamné pour gestion déloyale et faux dans les titres.