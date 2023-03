Procès à Vevey (VD): Il poignarde le dépanneur venu réparer un fourneau à gaz

«Ça a pourri ma vie. Tout a basculé. Mon entreprise, ma famille… Je n’arrive plus à rien.» Un peu moins de deux ans après s’être fait poignarder, Duarte* vit toujours dans la peur. Un jour de juin 2021, alors qu’il procédait au dépannage d’un fourneau à gaz dans une pizzeria vaudoise, Mattia*, un Italien de 25 ans au moment des faits, qui venait d’être engagé à l’essai comme plongeur, lui a, sans crier gare, assené plusieurs coups de couteau au niveau du cou, relate l’acte d’accusation. Les plaies causées par une lame de 15 cm, dont l’une a touché la carotide, ont mis la vie de Duarte en danger, rapporte l’examen clinique. Ce quadragénaire portugais n’est pas passé loin. Il en a gardé une paralysie faciale du côté gauche et une cicatrice au cou.

«Au mauvais endroit»

«Je ne comprends toujours pas. Pourquoi moi?», a demandé mardi ce chef d'entreprise, toujours en incapacité de travail. «Je crois qu’on n’obtiendra pas de réponse. Vous étiez au mauvais endroit au mauvais moment…», lui a répondu la présidente du Tribunal veveysan (VD), mardi lors de l’audience de Mattia. L’accusé a expliqué s’être «senti menacé», et qu’à l’époque des faits, il vivait une période difficile. Mais il ne s’explique pas davantage.

Deux jours avant de poignarder Duarte, le vingtenaire, qui effectuait une journée d’essai dans une entreprise active dans l’installation de sprinkler, a volontairement mis hors d’usage près de 30 buses anti-incendie d’un centre commercial de Sierre (VS) et percé un trou dans une conduite d’alimentation en eau du système anti-feu. Placé peu après en détention, il n’a pourtant jamais été soumis à une expertise psychiatrique. «Il n’y avait pas d’indices de diminution de la responsabilité pénale qui justifie une expertise», a confié la procureure Camilla Masson à «24heures».

«La peine est trop faible»

Reconnu coupable de tentative de meurtre, dommages à la propriété et vol d’usage, le jeune homme a été condamné à quatre ans et demi de prison. Il sera aussi expulsé du territoire suisse pendant quinze ans. Après avoir vu Duarte en larmes, Mattia lui a présenté ses excuses. Mais le plaignant n’a pu les accepter. «La peine est trop faible pour mon client parce qu’on lui a volé sa vie», explique l’avocate du plaignant Me Coralie Devaud. L’accusé lui devra 30’000 francs pour réparation du tort moral.