Zurich

Il poignarde sa femme: «Je ne me souviens pas»

Un quinquagénaire a comparu mardi en appel devant la justice zurichoise pour le meurtre de son épouse, en 2017 à Wasterkingen (ZH). On ignore quand le verdict sera rendu.

«Une véritable tragédie.» C’est ainsi qu’avait qualifié la procureure, en février de l’an dernier devant le Tribunal de district de Bülach (ZH), le drame survenu fin 2017 à Wasterkingen (ZH). Un garçon de 12 ans avait dû regarder sa mère se faire poignarder en plein cœur par son père. La femme de 45 ans était décédée sur place des suites de ses blessures. Lors de son procès, le père de famille avait avoué. Selon lui, il était stressé le soir des faits et avait oublié de prendre ses médicaments. Quand sa femme s’est mise à lui crier dessus, il aurait perdu tout contrôle. Le tribunal l’avait finalement condamné à 11 ans de prison pour meurtre. La défense, elle, avait plaidé l’acquittement, estimant qu’il ne pouvait pas être tenu responsable de ses actes.

La justice zurichoise s’est une nouvelle fois penchée sur l’affaire mardi puisque tant l’accusation que la défense avaient fait recours contre ce jugement. Interrogé une nouvelle fois par les juges, le Monténégrin de 53 ans a dit qu’il ne savait pas pourquoi il avait poignardé sa femme en plein cœur. «Je ne me souviens pas.»

Disputes toujours plus violentes

Le quotidien du couple a basculé en 2005, année au cours de laquelle les médecins ont diagnostiqué une tumeur au cerveau de l’accusé. Il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales. L’une d’entre elles a mené à des complications. Depuis, il souffre d’épilepsie. Ne pouvant plus travailler, il vit de l’AI et de l’aide sociale. Petit à petit, les problèmes financiers du couple ont donné naissance à des disputes toujours plus violentes. La police a dû intervenir à plusieurs reprises.