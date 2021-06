VALAIS - Il pollue le Rhône durant sept mois. Il écope du sursis

Une firme située entre Martigny et Sion, actives dans le gravier et le béton, a déversé illégalement des substances polluées dans le Rhône. Les faits se sont produits entre mai et novembre 2019., soit durant près de sept mois,

Les analyses de trois échantillons prélevés par le Service valaisan de l’Environnement (SEN), auteur de divers contrôles durant ce laps de temps, ont révélé un net dépassement des valeurs mentionnées dans l’Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux). Les taux constatés indiquaient un niveau 1600, 2200 et 3600x supérieur à la norme en vigueur. Les substances trouvées n’ont pas été rendues publique.