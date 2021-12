Genève : Il ponctionne 55’000 francs avec des cartes volées

Un homme est accusé d’une quinzaine de vols et tentatives de vol. Il a été interpellé lundi avec un comparse.

Il faisait croire à ses victimes qu’il venait leur livrer un colis, mais repartait avec leurs cartes bancaires et les codes. Un individu et un comparse, deux Français âgés d’une vingtaine d’années et domiciliés dans la région parisienne, ont été interpellés lundi. C’est grâce au signalement transmis par deux personnes âgées qui venaient de se faire délester de 10’000 francs lors de deux retraits frauduleux que la police a pu arrêter le duo. Les deux hommes étaient à bord d’un véhicule qu’une patrouille avait contrôlé après une infraction routière.